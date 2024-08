Đà Nẵng đưa chiến sĩ “áo vàng” cắm chốt ở phường, xã

Tổ tuần tra của phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) phát hiện một thanh thiếu niên đi xe máy lạng lách, không đội nón bảo hiểm

Từ sáng sớm, Đại úy Nguyễn Văn Tiến, cán bộ CSGT Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng một cán bộ công an phường phụ trách an ninh trật tự cùng tuần tra trên các tuyến đường đông đúc như Lê Thanh Nghị, Tiểu La, Ỷ Lan Nguyên Phi… Sau hơn 1 giờ, tổ tuần tra đã phát hiện 1 phương tiện đậu đỗ trong khung giờ cấm và 1 thanh thiếu niên không nón bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách trên đường.

Đại úy Nguyễn Văn Tiến cho biết, tổ tuần tra sẽ tuần tra xung quanh và khép kín địa bàn phường; xử lý những lỗi trực quan như không đội nón bảo hiểm, xe không gắn gương chiếu hậu, chở quá số người quy định, điều khiển xe lạng lách, đánh võng… Vào các tối, tổ tuần tra còn xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

“Chúng tôi tuần tra luân phiên từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Đồng thời, chúng tôi lồng ghép các nội dung xử lý vào các cuộc họp tại khu dân cư để người dân nắm được chủ trương và pháp luật về trật tự an toàn giao thông”, Đại úy Nguyễn Văn Tiến chia sẻ.

Từ ngày 15-7 đến nay, Công an phường Hòa Cường Bắc đã xử lý khoảng 50 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt khoảng 65 triệu đồng. Là địa bàn có diện tích rộng ở quận trung tâm TP Đà Nẵng, đây là tín hiệu tích cực trong công tác xử lý các lỗi vi phạm - nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Trung tá Nguyễn Thanh Trúc, Trưởng Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho hay, số liệu xử lý các trường hợp vi phạm tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy việc tăng cường CSGT về công an phường đã tạo thuận lợi trong việc xử lý “điểm đen”, công tác điều tra cơ bản khi xảy ra tai nạn giao thông.

Tương tự, tại xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang), công an xã có một cán bộ là CSGT và người này có trách nhiệm thực hiện toàn diện các mặt công tác nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Theo Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng Công an huyện Hòa Vang, những cán bộ CSGT ở công an xã sẽ chuyên sâu hơn trong tham mưu cho chủ tịch UBND xã về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại cơ sở.

Là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình CSGT phụ trách địa bàn cấp phường/xã, Công an TP Đà Nẵng đặt mục tiêu trong năm 2024 giảm 6% về số vụ, giảm 15% số người chết và giảm 5% số người bị thương đối với địa bàn cấp xã, phường. Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị diễn ra từ nay đến ngày 15-10.

"Công an xã, phường chọn một cán bộ có năng lực về lĩnh vực này. Họ được “rút lên” Đội CSGT - trật tự quận, huyện, được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên ngành, chuyên sâu… Sau đó, họ sẽ trở về lại công an phường, xã, tham gia trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay tại cơ sở”, Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

Đà Nẵng sẽ là địa phương đầu tiên kiện toàn 100% Ban An toàn giao thông cấp phường/xã Ngày 9-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức đánh giá kết quả 20 ngày thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị gắn với “Mô hình cảnh sát giao thông (CSGT) phụ trách địa bàn cấp phường/xã”. Theo đó, tai nạn giao thông tại TP Đà Nẵng được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. So với thời gian trước liền kề, số vụ tai nạn giao thông giảm 8 vụ, giảm 1 người chết, giảm 5 người bị thương; không để xảy ra đua xe trái phép; 100% vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Lực lượng CSGT TP Đà Nẵng đã phát hiện, lập biên bản 9.637 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 6.026 trường hợp và nộp ngân sách 8,6 tỷ đồng. Mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp phường/xã” bước đầu tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, việc phát hiện và xử lý vi phạm của công an cấp phường/xã tăng hơn 15% so với trước. Theo Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng tham mưu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Đà Nẵng kiện toàn Ban ATGT cấp phường/xã, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. TP Đà Nẵng sẽ là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện kiện toàn 100% Ban ATGT cấp phường/xã. Theo Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, điểm đặc biệt của mô hình là không tăng về mặt quân số. Mô hình đảm bảo sự hiện diện của lực lượng CSGT đồng hành cùng lực lượng công an phường, xã trong việc tuyên truyền, hình thành văn hóa tham gia giao thông cho người dân ngay từ cơ sở.

XUÂN QUỲNH