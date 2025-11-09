Đà Nẵng rà soát, tu bổ khẩn cấp đô thị cổ Hội An sau bão lũ

Ngày 9-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng các di tích tại đô thị cổ Hội An – Di sản Văn hóa Thế giới – sau đợt mưa lũ lớn gây ngập sâu nhiều ngày.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng nghe đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An báo cáo tình hình xuống cấp các di sản

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Thế giới Hội An, trong hơn 1.155 di tích được khảo sát, phần lớn vẫn an toàn, nhưng 30 di tích bị xuống cấp, trong đó 9 di tích nghiêm trọng, 14 di tích nặng và 7 di tích nhẹ. Trung tâm đã tiến hành chống đỡ khẩn cấp cho một di tích (nhà số 23 Tiểu La) và vận động 19 chủ di tích tự gia cố. Với các di tích xuống cấp nghiêm trọng, trung tâm đề xuất tu bổ khẩn cấp hoặc hạ giải tạm thời do không còn khả năng đảm bảo an toàn.

Khu phố cổ Hội An có hơn 83% di tích là nhà ở tư nhân, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc không gian di sản và đời sống cư dân. Tuy nhiên, nhiều công trình thiếu hồ sơ pháp lý và kinh phí tu bổ vượt khả năng của người dân, đặc biệt tại các hẻm nhỏ, ít điều kiện kinh doanh.

Khu phố cổ Hội An hiện có hơn 83% di tích là nhà ở tư nhân

Trung tâm kiến nghị Sở VH-TT-DL trình UBND TP Đà Nẵng xem xét các giải pháp: đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích nguy cơ sụp đổ, với cơ chế hỗ trợ 100% kinh phí cho công trình có giá trị đặc biệt; hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích khác (40%–100% chi phí); thành lập Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An để cứu nguy các di tích xuống cấp; lập dự án tu bổ khẩn cấp; hợp đồng đơn vị tư vấn, viện nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu và thiên tai, từ đó xây dựng giải pháp bảo tồn bền vững.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An nhấn mạnh, việc triển khai sớm các biện pháp là cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của di sản trước thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu Sở VH-TT-DL đề xuất các phương án bảo tồn, tôn tạo phù hợp với điều kiện thực tế

Qua kiểm tra, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định vai trò quan trọng của di tích trong đời sống văn hóa, tinh thần và phát triển du lịch. Ông yêu cầu Sở VH-TT-DL phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng và công năng từng di tích, từ đó đề xuất phương án bảo tồn, tôn tạo khả thi, vừa giữ giá trị lịch sử – văn hóa, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

XUÂN QUỲNH