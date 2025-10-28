Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra, động viên người dân vùng lũ Hội An

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: THIÊN VŨ

Quá trình kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận sự chủ động, kịp thời của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác di dời, hỗ trợ nhân dân kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, thăm hỏi, động viên người dân vượt qua khó khăn do mưa lũ gây ra.

Ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Hội An là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách. Chính quyền địa phương cần chủ động phương án sơ tán du khách đến nơi an toàn trước khi mực nước dâng cao, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động ứng phó, không được chủ quan trong mọi tình huống.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm. Ảnh: THIÊN VŨ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng lưu ý, thời tiết mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ mất điện, mất nước có thể xảy ra. Các cơ quan chức năng phải duy trì liên lạc thường xuyên, bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho người dân và du khách, nhất là tại các khu vực bị chia cắt hoặc cô lập.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên người dân vùng lũ. Ảnh: THIÊN VŨ

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương tinh thần đoàn kết, tương trợ của nhân dân Hội An. Là địa phương có nhiều kinh nghiệm trong ứng phó lũ lụt, tuy nhiên, ông cũng yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phải luôn đặt an toàn tính mạng lên hàng đầu.

Ông Lê Ngọc Quang kiểm tra thực tế khu vực sạt lở. Ảnh: THIÊN VŨ

Dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến thăm, trao quà động viên một số hộ dân chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ tại phường Hội An Tây và Hội An.

XUÂN QUỲNH