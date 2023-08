Đà Nẵng: Triệt phá thành công hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân

Ngày 31-8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triệt phá thành công hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28-8, tại Phòng 1204-CT1 chung cư The OriGarden (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Cơ quan Công an đã kiểm tra, phát hiện 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi), Phan Hoàng Bảo (20 tuổi), Trần Đức Minh(17 tuổi), Lê Đức Anh (18 tuổi), Trần Đình Quân, (17 tuổi), cùng trú tỉnh Thừa Thiên Huế và Trần Văn Bắc (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin Căn cước công dân (CCCD) của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng bằng cách đăng ký online trên mạng internet để bán kiếm tiền tiêu xài.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Hiếu và đồng bọn đã sử dụng thiết bị điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, thu lợi bất chính từ việc bán khoảng 2.000 tài khoản ngân hàng của người khác.

Cùng ngày 28-8, tại Phòng 11A14-CT2 Chung cư The OriGarden (phường Hòa Hiệp Nam), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao và Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cũng đã kiểm tra và bắt quả tang nhóm 5 đối tượng gồm: Phan Văn Luân (26 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi), Phan Quốc Huy (17 tuổi), Trần Hải Hưng (17 tuổi) cùng trú tỉnh Thừa Thiên Huế và Hoàng Trọng Thảo (26 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin CCCD của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng bằng hình thức đăng ký online trên mạng internet nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Phan Văn Luân đã mua của tài khoản có tên “Trịnh Văn Sáng” khoảng 8.000 dữ liệu thông tin CCCD của người khác, 307 thông tin về tài khoản ngân hàng. Trong đó có tối thiểu 52 tài khoản ngân hàng đang còn đăng nhập bằng ứng dụng internetbanking để sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu. Đồng thời, lập biên bản và thu giữ toàn bộ các thiết bị điện tử mà các nhóm đối tượng sử dụng trong quá trình phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.