Đã xác định được đôi nam nữ “làm xiếc” bằng xe SH trên đèo Hải Vân

Nguyễn Thế Anh điều khiển xe SH màu trắng BKS 75K1-510.16 do Nguyễn Thị Kim Ngân - là cô gái ngồi phía sau - đứng tên, để “làm xiếc” trên đèo Hải Vân.

Chiều 20-3, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) tổ chức đấu tranh lấy lời khai để làm rõ hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với Nguyễn Thế Anh (35 tuổi, trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, là công nhân tại một nhà máy tại xã Lộc Tiến) và Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, làm nghề shipper).

Đây là 2 người điều khiển xe SH 75K1-510.16 "làm xiếc" trên đèo Hải Vân gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, gây bức xúc dư luận.

Tại trụ sở Công an huyện Phú Lộc, hai người này bước đầu khai nhận là vợ chồng. Trước khi xảy ra vụ việc, hai đối tượng cùng một số người bạn đi tắm suối về và trên đường trở về thì “ngẫu hứng” nên đã “làm xiếc” trên đèo Hải Vân. Trong lúc, cặp đôi này “làm xiếc” thì có một người bạn đi cùng trong nhóm quay lại clip và sau đó đưa lên Fecbook.

Công an huyện Phú Lộc cũng xác định, phương tiện mà hai đối tượng Anh và Ngân sử dụng để “làm xiếc” là xe SH màu trắng mang BKS 75K1-510.16 do Nguyễn Thị Kim Ngân đứng tên, được đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc. Địa bàn xảy ra sự việc là QL1A qua đèo Hải Vân, thuộc địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Dự kiến, Công an huyện Phú Lộc sẽ bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật.