Đặc sắc thời trang Jean V64 bảo vệ môi trường

Công ty Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu Exciter 155 VVA - ABS hoàn toàn mới với thông điệp “Salute the new King” - “Chào đón vị vua mới”. Với phiên bản hoàn toàn mới, mẫu xe côn tay được cải tiến ấn tượng về thiết kế và trang bị thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS tăng tính an toàn…, càng củng cố ngôi vương trong phân khúc xe côn tay thể thao cỡ nhỏ.