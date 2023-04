Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền năm 2023: Duy trì mức thu nhập ổn định cho người lao động

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông, ông Nguyễn Văn Thiệu (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và ông Ngô Văn Đông (Tổng Giám đốc Công ty CPPB Bình Điền) cùng chỉ ra năm 2022 vừa qua doanh nghiệp đã phải đối diện với rất nhiều thách thức: Tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu thu hẹp; các nước sử dụng chính sách tiền tệ để kích thích nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 dẫn đến thị trường quốc tế có nhiều biến động, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận tải vẫn ở mức cao, nền tài chính tiền tệ đang có dấu hiệu khủng hoảng, biến động tỷ giá hối đoái... gây khó khăn cho công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách "Zero Covid" làm gián đoạn chuỗi cung ứng do chính sách phong tỏa từng phần đã ảnh hưởng đến nguồn nhập nguyên liệu, làm chậm trễ thời gian giao hàng, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất trong nước.

Giá cả các mặt hàng nông sản ở mức thấp, trong khi đó giá cả phân bón tăng đã làm cho nhu cầu đầu tư phân bón của bà con nông dân giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.

Tuy nhiên, với sự đồng lòng và quyết tâm cao của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các công ty con trực thuộc và đặc biệt là của hàng ngàn người lao động trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, Công ty CPPB Bình Điền đã chạm vạch đích năm 2022 với những kết quả đáng nể.

Cụ thể, sản lượng sản xuất: 520.671 tấn, đạt 86,4% so với kế hoạch năm 2021; Sản lượng tiêu thụ: 510.040 tấn, đạt 84,6% so với kế hoạch năm; Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện: 8.720,619 tỷ đồng, đạt 135,7% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 234,453 tỷ đồng, đạt 117,2%, so với kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ: 155,253 tỷ đồng, đạt 107,1% so với kế hoạch năm.

“Mặc dù phải đối diện với những rào cản nhất định, nhưng Công ty CPPB Bình Điền cũng gặp thuận lợi khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp, các nhà khoa học và tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể người lao động đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định năm 2022. Ngoài ra, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, diện tích canh tác lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông và miền Trung tăng lên làm gia tăng nhu cầu sử dụng phân bón", ông Ngô Văn Đông cho biết.

"Bên cạnh đó, thương hiệu và uy tín của "Phân bón Đầu Trâu" tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng; với hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bạn hàng truyền thống luôn sát cánh cùng công ty trong những thời điểm khó khăn đã góp phần giúp công ty vượt qua trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022”, ông Ngô Văn Đông nhấn mạnh.

Cũng trong năm 2022, Bình Điền đã thực hiện các chương trình Marketing gắn với công tác tư vấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu, trong đó nổi bật là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long do Công ty phối hợp với Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Trung tâm khuyến nông các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cơ quan truyền thông thực hiện.

Đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động là 13,5 triệu đồng, đạt 105% so với kế hoạch; các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

Công ty cũng duy trì các chương trình an sinh xã hội, từ thiện như hỗ trợ nhà tình nghĩa, mái ấm Bình Điền cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ; ủng hộ người nghèo, trẻ em nghèo hiếu học, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, Quỹ học bổng tiếp sức đến trường, Quỹ đồng hành nhà nông, Quỹ an sinh xã hội Tập đoàn... với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

Năm 2023, dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp; bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt là ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc mở cửa thị trường đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước.

Thế nhưng, tập thể Công ty CPPB Bình Điền cũng mạnh dạn nêu lên những chỉ tiêu lớn cần thực hiện: Sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 600.000 tấn, tổng doanh thu đạt trên 7.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng và lợi nhuận thực hiện riêng với công ty mẹ là 155 tỷ đồng.