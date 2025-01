Đại tá Vũ Văn Đấu làm Giám đốc Công an Quảng Trị

Chiều 6-1, tại Công an tỉnh Quảng Trị, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Đấu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức khẳng định, đây là sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an đối với quá trình phấn đấu, nỗ lực cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Đại tá Vũ Văn Đấu.

Đồng thời, mong muốn tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong các mặt công tác. Khẩn trương tiếp nhận công việc được bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; trước mắt là thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và chỉ đạo các nội dung chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

VĂN THẮNG