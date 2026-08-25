Đại tướng của lòng dân, niềm tự hào của thế hệ tiếp nối

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2026) là dịp để tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng mà các thế hệ cha anh đã vun đắp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà. Ảnh gia đình Đại tướng cung cấp

* Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chân (phường Tam Long, TPHCM):

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, biểu tượng của đức hy sinh và lòng trung thành

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chân (phường Tam Long, TPHCM)

Đối với nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một vị tướng tài ba, mà còn là biểu tượng cao đẹp của đức hy sinh và lòng trung thành với Đảng, với nhân dân.

Điều khiến tôi khâm phục ở Đại tướng là tài năng chỉ huy, khả năng nắm bắt thời cơ và sự quyết đoán trong những thời khắc lịch sử. Những dấu ấn trong các chiến dịch lớn, cùng tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa” trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, cho thấy bản lĩnh của một vị tướng luôn đặt mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lên trên hết. Chính điều đó góp phần làm nên tầm vóc đặc biệt của một vị tướng sống trọn đời vì Tổ quốc.

Với những người lính, điều khiến chúng tôi cảm phục sâu sắc hơn cả ở Đại tướng còn là phẩm chất của một người chiến sĩ cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đại tướng mãi là người Anh Cả đáng kính, là tấm gương sáng về lòng trung thành, đức hy sinh và sự tận tụy với Tổ quốc.

* Chị Bùi Thị Phương Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Dĩ An:

Nhớ về vị Tổng Tư lệnh kiệt xuất

Chị Bùi Thị Phương Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Dĩ An

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tuổi trẻ chúng tôi lại dâng lên niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Tổng Tư lệnh kiệt xuất, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập, càng thấm thía rằng cuộc sống tự do mà chúng ta đang có hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, mồ hôi và nước mắt của biết bao thế hệ cha ông đi trước. Trong hành trình ấy có dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng và dân tộc.

Sự cống hiến của Đại tướng là nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu. Để tiếp nối những hy sinh, đóng góp của cha ông, thanh niên không chỉ thể hiện lòng biết ơn bằng lời nói mà cần cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Đó là không ngừng rèn luyện đạo đức, trau dồi tri thức, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số và sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

Thông qua các phong trào như “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, mỗi đoàn viên, thanh niên phường Dĩ An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đem sức trẻ đóng góp vào sự phát triển của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Bà Lâm Thu Huệ, Bí thư Chi bộ khu phố 44 (phường Tân Thuận, TPHCM):

Học Đại tướng từ những việc gần dân, sát dân

Bà Lâm Thu Huệ, Bí thư Chi bộ khu phố 44 (phường Tân Thuận, TPHCM)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nước, đức hy sinh, sự khiêm nhường và tinh thần hết lòng vì nhân dân. Với cán bộ ở cơ sở, bài học gần dân, trọng dân và dựa vào dân của Đại tướng vẫn còn nguyên giá trị.

Công việc ở khu phố hằng ngày thường bắt đầu từ những vấn đề rất gần gũi, như chỉnh trang đường, hẻm, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn… Muốn chủ trương đi vào cuộc sống, cán bộ phải đến với người dân, lắng nghe những băn khoăn, nguyện vọng của người dân và kiên trì giải thích để tạo sự đồng thuận.

Theo tôi, học tập Đại tướng không phải điều gì xa vời mà trước hết bắt đầu từ trách nhiệm với công việc hằng ngày, từ việc gần dân, hiểu dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Kỷ niệm ngày sinh Đại tướng cũng là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp các em hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó biết sống trách nhiệm, biết sẻ chia và góp sức xây dựng địa phương, đất nước.

* Thầy Lê Văn Phương, giáo viên Lịch sử, Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ, TPHCM):

Cảm phục một vị tướng tài đức vẹn toàn

Thầy Lê Văn Phương, giáo viên Lịch sử, Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ, TPHCM)

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là trước khi trở thành vị tướng được cả dân tộc yêu mến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng là một giáo viên dạy Lịch sử. Từ sự am hiểu lịch sử dân tộc và lòng yêu nước, ông đã lựa chọn con đường cách mạng, rồi trở thành người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tôi nhớ nhất một lần tham gia hội giảng và dành 7 phút đầu tiết học để nói về quê hương, thân thế và sự nghiệp của Đại tướng, sau đó cùng học sinh và Ban giám khảo tưởng nhớ về Đại tướng. Tiết dạy hôm ấy kéo dài thêm 3 phút nhưng vẫn được đánh giá loại giỏi. Có lẽ bởi thời điểm ấy, tất cả chúng tôi đều có chung một cảm xúc hướng về Đại tướng.

Trong dạy học Lịch sử, khi nói về Quân đội nhân dân Việt Nam hay Chiến dịch Điện Biên Phủ, không thể không nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua mỗi bài học, điều tôi muốn học sinh cảm nhận không chỉ là tài năng quân sự của một vị tướng, mà còn là hình ảnh một con người giản dị, gần gũi, tài đức vẹn toàn.

Tôi mong các em học sinh luôn biết ơn, thêm tự hào về những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha ông, có trách nhiệm tiếp nối những giá trị ấy bằng chính việc học tập, lao động và cống hiến của mình.

TRÚC GIANG - THU HOÀI - CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG