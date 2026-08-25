Mở ra không gian phát triển, hợp tác mới giữa TPHCM và Australia

Sáng 25-8, tại TPHCM diễn ra “Diễn đàn Viện chính sách Australia - Việt Nam 2026” (Diễn đàn AVPI) với chủ đề “Khai thác thương mại và đầu tư Australia - Việt Nam để hỗ trợ chương trình tăng trưởng nhanh của Việt Nam”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chào mừng tại diễn đàn AVPI. Ảnh: THỤY VŨ

Sự kiện do Viện chính sách Australia - Việt Nam (AVPI) phối hợp với Hiệp hội doanh nhân Australia tại Việt Nam và Mạng lưới doanh nhân cựu sinh viên Australia tổ chức.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đánh giá cách tiếp cận của Diễn đàn AVPI góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia thành hợp tác thương mại, đầu tư và các động lực phát triển mới cho cả hai bên.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, diễn đàn là không gian phù hợp để hai nước đánh giá kết quả hợp tác, đồng thời xác định những lĩnh vực cần thúc đẩy nhằm tạo thêm giá trị trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà thông tin về sự kiện Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua ngày 24-8, tạo khuôn khổ pháp lý ổn định, đột phá và khả thi cho quá trình phát triển các đô thị lớn, trong đó có TPHCM. Đồng chí kỳ vọng Luật Phát triển đô thị mở ra không gian phát triển và hợp tác giữa thành phố với Australia.

Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM Kate Wallace phát biểu tại Diễn đàn AVPI. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại diễn đàn, bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM, nêu một số ấn tượng về Việt Nam kể từ khi bà trở lại nhận nhiệm vụ vào tháng 5-2026 (bà từng giữ chức vụ Quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam - PV).

Đó là Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, hơn 8% năm 2025. Thứ hai là sự chuyển dịch của Việt Nam sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Thứ ba là môi trường thuận lợi. Chính phủ Việt Nam đang triển khai các chính sách nhằm thu hút vốn nước ngoài và đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm ba nước dẫn đầu ASEAN.

Khẳng định Australia mong muốn trở thành đối tác kinh tế đáng tin cậy, lâu dài của Việt Nam, Tổng Lãnh sự Australia khuyến khích diễn đàn tìm kiếm những quan hệ đối tác mới, chia sẻ những ý tưởng táo bạo và củng cố niềm tin làm nền tảng cho hành động.

“Cùng nhau, chúng ta có thể góp phần tạo dựng một tương lai kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo và có sức chống chịu cho Việt Nam và khu vực”, Tổng Lãnh sự Australia kết luận.

Tại Diễn đàn AVPI, đại biểu hai nước trao đổi nhiều biện pháp tăng cường hợp tác, đầu tư và thương mại phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện cùng các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Các đại biểu trong phiên thảo luận tại Diễn đàn AVPI. Ảnh: THỤY VŨ

THỤY VŨ