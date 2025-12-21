Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 21-12, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết, năm 2025 kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao nhất giai đoạn 2021-2025 với GRDP ước đạt 7,22%, tổng thu ngân sách Nhà nước lần đầu vượt 4.000 tỷ đồng. Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu đạt khoảng 2.230 tỷ đồng; hơn 19.000 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí trên 955 tỷ đồng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, củng cố thế trận lòng dân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: qdnd.vn

Tuy nhiên, tăng trưởng chưa thật sự bền vững, thu hút đầu tư còn hạn chế, thiên tai năm 2025 gây thiệt hại hơn 4.200 tỷ đồng vượt khả năng cân đối của địa phương. Tỉnh kiến nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ xử lý sạt lở tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo và định hướng quy hoạch tổng thể Khu di tích phục vụ giáo dục truyền thống, bảo tồn lâu dài.

Phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Cao Bằng là địa bàn chiến lược, cái nôi cách mạng Việt Nam, đề nghị tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tỉnh cần tập trung phát triển văn hóa du lịch, kinh tế biên mậu, kinh tế rừng, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đẩy mạnh hạ tầng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định, tỉnh sẽ triển khai quyết liệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, gắn giữ vững quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chăm lo Tết cho nhân dân với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát tình hình sạt lở tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, yêu cầu khẩn trương đề xuất phương án xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho di tích - nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo TTXVN