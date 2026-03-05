Cử tri lo lắng về ô nhiễm môi trường, lãng phí tài sản công

Các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 40, HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri xã Hưng Long. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 40 ở các xã: Bình Chánh, Bình Lợi, Hưng Long, Tân Nhựt, gồm các ứng cử viên: Dương Hoài Bảo, Bí thư, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh; Giảng viên cao cấp Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Biên tập, Tổng thư ký Tòa soạn, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cử tri lo lắng về ô nhiễm môi trường, dự án “treo”

Tại hội nghị, bên cạnh tin tưởng vào chương trình hành động của những ứng cử viên, cử tri xã Hưng Long cũng thẳng thắn nêu những vấn đề sát sườn ở cơ sở, từ chuyện quy hoạch "treo" nhiều năm đến ô nhiễm môi trường và lãng phí tài sản công. Qua đó, cử tri gửi gắm nếu trúng cử, đại biểu phải quan tâm giám sát, đề xuất giải pháp xử lý.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cử tri Nguyễn Văn Năm (ấp 38) mong muốn, nếu trúng cử làm ĐB HĐND TPHCM, các ĐB cần quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là các hộ dân sống trong dự án quy hoạch nhiều năm chưa triển khai thực hiện, như dự án Làng Đại học Hưng Long, dự án hành lang cây xanh cách ly khu xử lý chất thải Đa Phước.

Đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường ở xã Hưng Long, cử tri Nguyễn Văn Đạt (ấp 10) phản ánh, hiện người dân rất lo ngại về việc xử lý nước thải của các công ty, xí nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. “Qua quan sát thực tế, hệ thống xử lý nước thải của một số đơn vị có dấu hiệu không đảm bảo vận hành đúng quy định, xả thải trực tiếp khiến dòng sông trở nên đen ngòm và bốc mùi hôi thối nồng nặc”, cử tri phản ánh.

Cử tri mong muốn những người ứng cử khi được tín nhiệm bầu làm ĐB HĐND cần quan tâm đẩy mạnh các giải pháp về y tế, thể dục thể thao và bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng sống cho bà con. Cử tri cũng đề nghị các cơ quan liên quan, cơ quan báo chí quyết liệt vào cuộc để kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình xả thải của các nhà máy, xí nghiệp.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giám sát việc sử dụng tài sản công, chống lãng phí

Bên cạnh những vấn đề dân sinh, cử tri xã Hưng Long còn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về công tác cán bộ, quản lý tài sản nhà nước và phát triển kinh tế bền vững. Là một người làm nông nghiệp, cử tri Châu Văn Phát (ấp 2) trăn trở khi nông sản địa phương chưa có đầu ra ổn định, phải bán tràn lan trên vỉa hè. Ông gửi gắm mong muốn dù đắc cử hay không, những người ứng cử với vị trí công tác của mình, đề xuất chính sách để phát triển nông nghiệp sạch và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn (thứ 3 từ trái qua) trao đổi với các cử tri. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hồ Văn Rô (ấp 1) có những chia sẻ thẳng thắn về quản lý tài sản công. Xã Hưng Long hiện còn rất nhiều điểm đất công chưa sử dụng. Điển hình là trụ sở bưu điện đang bỏ hoang, hư hỏng, trong khi địa phương thiếu mặt bằng sinh hoạt. Tại Đơn vị bầu cử số 40 có Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn ứng cử, cử tri đề nghị báo chí, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng tham gia mạnh mẽ trong việc giám sát, phản ánh những vấn đề còn tồn đọng.

Cử tri nêu ý kiến. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, trình bày chương trình hành động, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn khẳng định, báo sẽ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tiếp tục công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong đó có lãng phí tài sản công, để phục vụ cho sự phát triển của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Với vai trò lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông sẽ cùng tập thể những người làm báo tiếp tục giữ vững tôn chỉ mục đích, đẩy mạnh phát triển Báo Sài Gòn Giải Phóng trên các nền tảng số. Tinh thần là ở đâu có công chúng, ở đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, hiện môi trường truyền thông phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, tình trạng thông tin bị nhiễu, thông tin xấu độc và thiếu kiểm chứng xuất hiện rất nhiều. Do vậy, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững uy tín tin cậy và lan tỏa rộng rãi để luôn xứng đáng là kênh kiểm chứng thông tin, phục vụ người dân và bạn đọc trên môi trường truyền thông số.

Thay mặt các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Nguyễn Trọng Hào ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri xã Hưng Long. Ông Nguyễn Trọng Hào nhấn mạnh, các nhóm vấn đề về ô nhiễm môi trường, bất cập trong quy hoạch "treo" và những vướng mắc về thủ tục đất đai là những nội dung trọng tâm mà các ứng cử viên sẽ đưa vào chương trình hành động xuyên suốt nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Trọng Hào khẳng định, với trách nhiệm của những người đang công tác tại các cơ quan chuyên môn và chính quyền nhà nước, các ứng cử viên không chỉ lắng nghe mà sẽ có sự chỉ đạo, giám sát quyết liệt để tháo gỡ ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

THU HƯỜNG