Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Tháo gỡ dự án treo ở khu Mả Lạng, Chợ Gà

Chiều 5-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6. ﻿Thực hiện: VĂN MINH

Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo và đông đảo cử tri phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo và cử tri phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Đơn vị bầu cử số 6 gồm: ông Đỗ Đức Hiển, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Trịnh Thị Huyền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Lựa chọn ứng cử viên dựa trên lời hứa và hành động

Trong buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động và những cam kết của những người ứng cử ĐBQH. Cử tri khẳng định lựa chọn không phải dựa trên bằng cấp mà dựa trên lời hứa và hành động.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng những người ứng cử ĐBQH tiếp xúc cử tri. Ảnh: VĂN MINH

Cử tri mong muốn, dù ai trúng cử hay không trúng cử cũng sẽ luôn giữ vững đạo đức công vụ, thực hiện đúng cam kết và luôn vì lợi ích của cử tri và người dân để làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động công vụ.

Cử tri nhận xét, đồng chí Trần Lưu Quang là cán bộ lãnh đạo có tâm, có tầm, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, sâu sát cơ sở và quan tâm đến những vấn đề thiết thực của đời sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trình bày chương trình hành động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri cũng ghi nhận việc lãnh đạo TPHCM quan tâm chỉ đạo xây dựng thêm nhiều công viên cây xanh phục vụ cộng đồng, tiêu biểu như Công viên số 1 Lý Thái Tổ, góp phần tạo không gian sinh hoạt, tưởng nhớ những người đã mất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hiển trình bày chương trình hành động. Ảnh: VĂN MINH

Đối với ông Đỗ Đức Hiển, cử tri đánh giá cao kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp. Qua đó, cử tri Đoàn Đình Dũng (phường Cầu Ông Lãnh) gửi gắm, ông Đỗ Đức Hiển tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa TPHCM với Trung ương, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy đất nước và TPHCM phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, đóng góp hoàn thiện thể chế, chính sách để thành phố triển khai các chương trình, đề án phát triển TPHCM xứng tầm.

Chủ tịch UBND phường Bình Tiên Vương Thanh Liễu trình bày chương trình hành động. Ảnh: VĂN MINH

Cử tri cũng bày tỏ sự kỳ vọng đối với bà Vương Thanh Liễu và bà Trịnh Thị Huyền Trân. Theo đó, nếu hai bà trúng cử ĐBQH thì tiếp tục đóng góp tiếng nói, giám sát việc thực hiện các chính sách về giáo dục - đào tạo, trẻ em và bình đẳng giới.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM Trịnh Thị Huyền Trân trình bày chương trình hành động. Ảnh: VĂN MINH

Với ông Nguyễn Vũ Trung, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong ngành y. Cử tri mong ông quan tâm tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở, củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh.

Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM Nguyễn Vũ Trung trình bày chương trình hành động. Ảnh: VĂN MINH

Sớm tháo gỡ dự án treo ở khu trung tâm

Thay mặt những người ứng cử trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ trước những lo lắng của cử tri về quy hoạch treo, dự án treo ở khu trung tâm thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, bản thân rất đau đáu khi ở trung tâm TPHCM vẫn còn tồn tại khu Chợ Gà, khu Mả Lạng. Do vậy, đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách các hộ dân sống ở hai khu này. TPHCM đang kêu gọi các nhà đầu tư tham gia xây dựng các khu chung cư cao tầng thay thế, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Cử tri phường Bến Thành và phường Cầu Ông Lãnh dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Song song đó, TPHCM cũng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân thuê. TPHCM cũng tập trung chăm lo cho người nghèo, người khó khăn, đối tượng yếu thế… Đồng thời, phát triển và nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, qua đó giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thông tin với cử tri về những định hướng lớn của TPHCM trong việc phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng các bãi đỗ xe ngầm; rà soát, sắp xếp và sử dụng nhà đất công dôi dư; giải quyết các tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường…

