Tuổi trẻ Chi đội Kiểm ngư số 2 xung kích đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số

Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 phát động phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và “Bình dân học vụ số” nhằm phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Chi đội, tạo sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức và hành động để góp phần đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Chi đội Kiểm ngư số 2 phát động PTTĐ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Bình dân học vụ số. Ảnh: NGỌC CHUNG

Tuổi trẻ Chi đội Kiểm ngư số 2 tiên phong, đi đầu trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” góp phần nâng cao nhận thức chính trị, văn hóa, xã hội, khai thác, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong xây dựng Chi đội cách mạng, chính quy tinh nhuệ, hiện đại.

Phong trào tập trung vào các nội dung gồm: nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 5G; đẩy mạnh số hóa trong quản lý và điều hành với mục tiêu năm 2025 có trên 80% cán bộ, nhân viên nắm vững kiến thức kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số. Đến năm 2026, 100% cán bộ, nhân viên trở thành công dân số. Trong phong trào, Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 còn thúc đẩy mô hình “Bình dân học vụ số”, tức là mỗi cán bộ, đoàn viên trở thành “người học”, “người dạy” chia sẻ kiến thức công nghệ từ cơ bản đến nâng cao, theo tinh thần “cùng học, cùng tiến”.

Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 tập huấn kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ đoàn. Ảnh: NGỌC CHUNG

Các tổ chức đoàn đã tổ chức tuyên truyền qua các nền tảng số; lồng ghép nội dung về “Bình dân học vụ số” trong các chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, tập huấn chuyên môn, kết hợp sinh hoạt chuyên đề với các hoạt động trao đổi, hỏi đáp, hướng dẫn thực hành sử dụng các nền tảng, dịch vụ số; tổ chức các buổi tọa đàm với chủ đề về chuyển đổi số, kịp thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”; từng cơ quan, đơn vị tổ chức các nhóm thi đua trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động công tác Đoàn. Qua đó, giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Chi đội không chỉ nắm bắt được các nội dung lõi, định hướng lớn về phong trào mà còn hiểu rõ vai trò trong việc lan tỏa tri thức.

Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 tích cực hưởng ứng và triển khai sâu rộng các nội dung chuyển đổi số trong xây dựng cơ quan số, đơn vị số, thủ tục hành chính số, quản lý đoàn viên trên nền tảng số…; tập trung nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng về chuyển đổi số, nhằm thực hiện tốt mục tiêu phổ cập tri thức số, kỹ năng số cơ bản, công dân số cho cán bộ, đoàn viên; khơi dậy tinh thần học tập, thúc đẩy Phong trào thi đua, với phương châm “người biết bảo người chưa biết, người biết nhiều bảo người biết ít về chuyển đổi số”; tổ chức “Giờ thực hành số”, “Ngày hội kỹ năng số”.

Chi đội đã thành lập 9 tổ hướng dẫn kỹ năng số. Đội hình gồm các cán bộ, đoàn viên thanh niên có trình độ, kỹ năng công nghệ, có tinh thần trách nhiệm và khả năng truyền đạt tốt. Lực lượng này hoạt động trên tinh thần tự nguyện, kiêm nhiệm và được tập huấn kỹ lưỡng về các kiến thức số cơ bản. Nội dung hoạt động tập trung vào phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính, thiết bị thông minh, mạng xã hội. Đoàn Cơ sở Chi đội phối hợp với Đoàn phường Phước Thắng tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng VNeID, hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến….

Cán bộ đoàn viên Chi đội Kiểm ngư số 2 phối hợp cùng UBND phường Phước Thắng hướng dẫn nhân dân làm thủ tục hành chính bằng số hoá. Ảnh: NGỌC CHUNG

Hướng đến một nền hành chính số hiện đại, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Chi đội Kiểm ngư số 2 đã, đang và sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, xung kích, sáng tạo để thực hiện thành công chuyển đổi số, góp phần quan trọng xây dựng Chi đội ngày càng phát triển chính quy và hiện đại.

ĐẶNG XUÂN CHƯƠNG