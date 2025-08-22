Dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam
SGGPO
Sáng 22-8, đã diễn ra lễ dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2025) và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM (1975-2025).
Đoàn đại biểu do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể.
Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
Sau đó, đoàn đến khai mạc triển lãm ảnh “80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào” tại công viên Lam Sơn.