Đang lưu thông trên cao tốc, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội

Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 9-11, một xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng – Bùng, đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một xe đầu kéo mang biển số Hà Tĩnh kéo theo rơ-moóc 74R đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng. Khi di chuyển tới Km577+600 thuộc địa phận xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa lan ra từ khu vực đầu xe đầu kéo nhanh chóng bao trùm toàn bộ cabin. Ngay khi phát hiện sự việc, tài xế đã điều khiển xe tấp vào lề đường, đồng thời tìm cách dập lửa nhưng do ngọn lửa và khói lớn, bốc cao nghi ngút nên bất thành.

Lửa và khói bao trùm, bốc cao ngùn ngụt

Sau khi nhận tin báo, đơn vị quản lý đoạn cao tốc phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức dập lửa, phân luồng giao thông.

Đến khoảng gần 10 giờ sáng cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi phần đầu xe đầu kéo và một số hàng hoá.

Hiện trường vụ cháy

Ngoài ra, vụ cháy còn làm nhiều mét vuông bê tông nhựa và một số cọc tiêu phân làn trên tuyến bằng nhựa dẻo bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường xảy ra vụ cháy
Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy
DƯƠNG QUANG

