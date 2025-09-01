Pháp luật

An ninh - trật tự

Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

SGGPO

Một xe đầu kéo khi đang lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh, bất ngờ bốc cháy. 

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1-9, xe đầu kéo (chưa rõ biển số do đầu xe bị cháy hoàn toàn), kéo theo rơ-moóc mang 29R-037... (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) chở hàng sắt và một số phế liệu lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi lưu thông tới đoạn nút giao Kỳ Trung, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh thì xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ở phần đầu phương tiện, khói và lửa bốc lên nghi ngút.

z6966024853734_74b459ae77fe0499f80c494ece316b6e.jpg
Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực dập tắt đám cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng huy động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Sau khoảng 15 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

z6966024853743_1f3da490ff9f656a1e9789accea25944.jpg
Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến cho phần đầu xe, bánh xe cùng một số bộ phận khác bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ việc cũng khiến giao thông qua khu vực nút giao Kỳ Trung gặp khó khăn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

z6966024853744_d36adbb57cdac6cf05f453092f9e9e16.jpg
z6966024853746_94411f4ba293283194f8cf7abdc080ca.jpg
z6966024853745_6ff7d6061a165746c70947b20b24b698.jpg
DƯƠNG QUANG - VĂN ĐỨC

Từ khóa

Cao tốc Bắc - Nam Hàm Nghi - Vũng Áng Hà Tĩnh xe đều kéo bốc cháy

