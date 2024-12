Đằng sau "Một cuộc hẹn xoàng"

Gọi là “gặp lại” vì vào năm 2016, Nguyễn Anh Nhật (sinh năm 2000, tốt nghiệp Trường Đại học KHXH-NV - Đại học Quốc gia TPHCM) từng ra mắt tập truyện ngắn Chân đi không hết một cuộc tình (NXB Lao động), in chung cùng tác giả Kai Hoàng nhưng với bút danh là Liêu Hoài An. Nay thì Liêu Hoài An đã quay về là Nguyễn Anh Nhật trong Một cuộc hẹn xoàng. Nhật nói rằng, đó là sự mạnh dạn của anh. “Trong gần 10 năm qua, trở ngại thường xuyên nhất trên hành trình mạnh dạn hơn ấy, đó là đảm bảo sự tập trung vào thái độ khi mình đang viết và vào thái độ tự phê bình cái mình đã viết”, Nguyễn Anh Nhật chia sẻ.

Tác giả Nguyễn Anh Nhật đang du học tại Australia

Vào năm 2021, nhà văn Lê Hoài Lương từng viết về Nguyễn Anh Nhật: “Truyện hiện đại từ kết cấu đến văn phong. Cây bút trẻ này đọc nhiều, nhất là mảng văn học hiện đại phương Tây nên văn tinh xảo và linh hoạt, biến hóa, lời thoại khá hay, kỹ thuật viết thiên về dòng ý thức, độc thoại nội tâm… Còn trẻ nhưng Nguyễn Anh Nhật đã rất vững nghề và chắc chắn còn đi xa trong làng văn”.

Từ năm lớp 11 ở Bình Định, Nguyễn Anh Nhật đã bắt đầu xuất hiện với những truyện ngắn già dặn như Mi bảy, Nhà xác. “Ham muốn đọc của một đứa trẻ dẫn tôi đến ham muốn viết, tự thân và tự nhiên. Với tôi, viết văn trước là để giải tỏa chính mình, sau mới đến những phản chiếu rất riêng từ hành trình mỗi người đọc”, Anh Nhật chia sẻ về lý do đến với văn chương.

Có lẽ, tập truyện ngắn Một cuộc hẹn xoàng chính là câu trả lời cho nhận định của nhà văn Lê Hoài Lương, về dự báo “còn đi xa trong làng văn”. Với 15 truyện ngắn, nhờ ở sự đọc nhiều đã giúp Nguyễn Anh Nhật có những câu chuyện, đề tài rộng mở và phong phú, không còn quanh quẩn những câu chuyện của cá nhân mà mang tính phổ quát hơn. Chính vì vậy, khi đọc Một cuộc hẹn xoàng - không như tên gọi, mà bạn đọc, nhất là những người trẻ ở các đô thị, ít nhiều bắt gặp hình ảnh của mình trong đó.

Theo tiết lộ của Nguyễn Anh Nhật, toàn bộ nhuận bút từ tập truyện ngắn Một cuộc hẹn xoàng sẽ được dành gây quỹ khuyến học cho các em nhỏ ở miền núi An Quang (huyện An Lão, tỉnh Bình Định), cũng chính là quê hương của Nhật. “Là một tác giả địa phương, tôi cũng muốn chia sẻ những khó khăn cùng các bạn học sinh vùng cao. Động lực này đã dẫn tôi đến quyết định đóng góp nhuận bút vào quỹ khuyến học. Mong rằng điều này sẽ phần nào đó động viên tinh thần các bạn nhỏ trên đường tới trường”, Nguyễn Anh Nhật cho biết.

Năm 2022, Nguyễn Anh Nhật là một trong những đại biểu của TPHCM tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 tại Đà Nẵng. Đã qua hơn 2 năm, nhưng với Nhật, dư âm từ hội nghị dường như vẫn còn đó. Anh bày tỏ: “Với tôi, đó là một cơ hội may mắn dành cho tác giả trẻ. Sự tự tin vẫn được giữ trong hành trình sáng tác sau đấy và đến giờ. Tôi mong đợi nhiều dịp gặp gỡ và trao đổi thẳng thắn hơn nữa dành cho các tác giả trẻ đương thời”.

QUỲNH YÊN