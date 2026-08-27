Cần Thơ: Bắt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật vì bất mãn cá nhân

Do bất mãn cá nhân, Nguyễn Ngọc Thảo thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Bị can Nguyễn Ngọc Thảo

Chiều 27-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thảo (sinh năm 1973, ngụ xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, Phòng An ninh nội địa Công an TP Cần Thơ phát hiện 2 tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung thông tin xấu độc, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh tụ, uy tín của hệ thống chính trị, cơ quan Nhà nước tại địa phương…

Bài viết, hình ảnh do đối tượng Thảo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo là người tạo lập, sử dụng 2 tài khoản Facebook trên.

Qua đấu tranh, xác định nguyên nhân là do Thảo bất mãn cá nhân (liên quan việc bị chính quyền tỉnh Sóc Trăng trước đây xử phạt, tịch thu tang vật về hành vi buôn bán động vật hoang dã), nên Thảo thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật từ các tài khoản trên mạng xã hội.

Khám xét nơi ở của Thảo, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra vụ án.

TUẤN QUANG