Vụ “20 nhân viên nhà hàng nhiễm HIV”: Xác minh, xử lý chủ tài khoản đăng tin sai sự thật

Trưa 14-5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm chủ tài khoản đăng tin sai sự thật về việc 20 nhân viên của một nhà hàng trên địa bàn nhiễm HIV.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội (ảnh chụp màn hình)

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin nhắn được cho là "thông báo khẩn" với nội dung: “Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra quán nhậu 979 (Quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm) test nhanh phát hiện hơn 20 người (nhân viên của quán) dương tính với HIV". Tin nhắn còn cho rằng Sở Y tế tỉnh Cà Mau kêu gọi khách từng đến quán trong vòng 5 tháng gần đây chủ động đi xét nghiệm HIV và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.

Bên cạnh “thông báo khẩn” cũng xuất hiện tin nhắn: "quán ẩm thực 979 có hơn 50% nhân viên, phục vụ bị nhiễm HIV...". Những nội dung này nhanh chóng lan truyền nhiều hội nhóm ở địa phương gây hoang mang dư luận.

Ông Nguyễn Đình Cần (chủ nhà hàng ẩm thực 979) cho biết, tin nhắn liên quan nhà hàng của ông xuất hiện trên mạng xã hội hơn một tuần nay. Thông tin thất thiệt này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín cá nhân. Hiện ông Cần đã có đơn trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau và Công an phường Lý Văn Lâm.

Sáng 14-5, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẳng định, không ban hành "thông báo khẩn" có nội dung như trên. Tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội về việc hơn 50% nhân viên hay 20 người của nhà hàng nhiễm HIV là không chính xác, sai sự thật.

TẤN THÁI