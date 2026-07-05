Xử lý 13 trường hợp đăng tin sai sự thật về vụ nổ súng ở Đắk Lắk

Chiều 5-7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang xử lý 13 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến vụ nổ súng trên đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào tối 2-7.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong khi các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra vụ án, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video do người dân ghi lại tại hiện trường.

Lợi dụng việc này, các thế lực thù địch, phản động và một số tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép, bịa đặt, xuyên tạc thông tin về vụ án.

Cơ quan công an mời người đăng tin sai sự thật lên làm việc

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, xác minh, bóc gỡ các nội dung vi phạm, ngăn chặn thông tin xấu, độc lan truyền trên không gian mạng.

Qua công tác rà soát, phát hiện 13 trường hợp lợi dụng vụ án để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước. Công an đã mời làm việc đối với các chủ tài khoản Facebook, TikTok này để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, tất cả các trường hợp thừa nhận do thiếu hiểu biết, làm theo tâm lý đám đông nên đã đăng tải, chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm và viết bản cam kết không tái phạm. Đối với các trường hợp cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật nhằm mục đích chống phá, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng làm một người tử vong

Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 18 giờ 50 ngày 2-7, ông H. đang ngồi uống nước trên đường Trần Nhật Duật, bất ngờ có một người đàn ông rút súng bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu của ông H. rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát, ông H. tử vong tại chỗ.

MAI CƯỜNG