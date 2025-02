Đánh giá thiệt hại sau vụ hỏa hoạn tại Di tích quốc gia chùa Vẽ

Hiện trường vụ cháy tại chùa Vẽ

Vào lúc 1 giờ ngày 10-2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Di tích quốc gia chùa Vẽ (phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), gây thiệt hại nghiêm trọng đến tòa Tam Bảo.

Sáng 10-2, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị chuyên môn đã có mặt tại hiện trường để đánh giá thực trạng vụ cháy, xác định nguyên nhân ban đầu và đưa ra các biện pháp xử lý khẩn cấp. Ngay sau đó, Sở VH-TT-DL đã ban hành 2 công văn: Công văn số 225/SVHTTDL-QLDSVH gửi UBND TP Bắc Giang và bảo tàng tỉnh để báo cáo về vụ cháy; Công văn số 226/SVHTTDL-QLDSVH gửi UBND TP Bắc Giang yêu cầu tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn cho di tích.

Sở VH-TT-DL đã giao cho bảo tàng tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan ghi nhận hiện trạng di tích sau hỏa hoạn, lập hồ sơ ảnh chi tiết với đầy đủ chú thích các cấu kiện kiến trúc, tài liệu, hiện vật bị hư hại. Đồng thời, các đơn vị chức năng được yêu cầu lập bản kê đánh giá chi tiết về hiện trạng của tài liệu, hiện vật, xác định giá trị và mức độ ảnh hưởng của vụ cháy đến di tích.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn và bảo vệ hiện trường, UBND TP Bắc Giang đã được yêu cầu triển khai ngay việc bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ phong tỏa khu vực, hạn chế người không có phận sự ra vào, đồng thời thực hiện biện pháp che chắn khu vực bị hỏa hoạn để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy. Các cơ quan chức năng cũng được chỉ đạo tăng cường tuyên truyền thông tin kịp thời, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh việc khắc phục hậu quả vụ cháy, Sở VH-TT-DL cho biết sẽ tổ chức rà soát tổng thể các di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống mất cắp và bảo vệ các hiện vật có giá trị tại các di tích. Lãnh đạo Sở VH-TT-DL nhấn mạnh trong thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã liên tục có những văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao công tác bảo vệ di tích, đặc biệt trong dịp lễ hội đầu năm. Tuy nhiên, vụ việc đáng tiếc tại chùa Vẽ vẫn xảy ra, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ di sản văn hóa.

MAI AN