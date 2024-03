Đánh rơi 1,2 tỷ đồng ở chợ

Ông S. cho biết, số tiền trên có là do vừa bán đất. Do sơ suất trong quá trình quản lý nên người thân của ông S. là anh Lê Đ.N. (có tinh thần không bình thường) đã cầm số tiền trên đi lang thang và làm rơi tại khu vực chợ Đình, xã Tam Đồng.

Cơ quan chức năng kiểm đếm số tiền trước khi giao lại cho chủ nhân

Chiều 14-3, Công an huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã trao trả số tiền 1,2 tỷ đồng cho chủ nhân đánh rơi. Số tiền này được công an huyện tiếp nhận từ một người dân nhặt được đến trình báo.

Trước đó, khoảng 10 giờ 17 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Lực (sinh năm 1980; ở thôn Đình Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) thông tin cho Công an xã Tam Đồng, huyện Mê Linh về việc chị nhặt được bọc tiền tại chợ Đình, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng.

Trung tá Lê Duy Hòa, Trưởng Công an xã Tam Đồng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiếp nhận, niêm phong túi đựng số tiền trên; đồng thời làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật như: mời người chứng kiến cùng công an xã kiểm đếm. Kết quả, sau khi kiểm đếm, tổng số tiền có trong túi nilon là 1,2 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định và mời chủ nhân của số tiền là ông Lê Đức S. (sinh năm 1950), trú tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội đến làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Mê Linh trao trả lại số tiền 1,2 tỷ đồng cho chủ nhân

Tại cơ quan công an, ông S. cho biết, số tiền trên có là do vừa bán đất. Do sơ suất trong quá trình quản lý nên người thân của ông S. là anh Lê Đ.N. (có tinh thần không bình thường) đã cầm số tiền trên đi lang thang và làm rơi tại khu vực chợ Đình, xã Tam Đồng.

GIA KHÁNH