Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Đơn vị bầu cử số 21

SGGP

Đơn vị bầu cử số 21 gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc

1-Nguyen Khac Quoc Bao- HDNDDV21.jpg

Bí thư Đảng ủy, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giảng viên cao cấp Khoa Tài chính, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

2-Ngo Lan Chi- HDNDDV21.jpg

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

3-Le Truong Hai Hieu HDNDDV21.jpg

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh

4-Giang Van Nam- HDNDDV21.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

5-Nguyen Thi Mai Phuong- HDNDDV21.jpg

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Phú Thạnh

SGGP

