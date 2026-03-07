Đa phương tiện

Infographic / Longform

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Đơn vị bầu cử số 24

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Đơn vị bầu cử số 24

SGGP

Đơn vị bầu cử số 24 gồm các phường: Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

1-Nguyen Van Dung- HDND - DV24.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

2-Le Thi Kim Hong- HDND - DV24.jpg

Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Phú , Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

3-Pham THi Thanh Huong- HDND - DV24.jpg

Phó Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

4-Nguyen Thi Thu Nguyet- HDND - DV24.jpg

Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

5-Vo Phong Vu- HDND - DV24.jpg

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

SGGP

Từ khóa

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 Đơn vị bầu cử số 24 Tân Sơn Nhì Phú Thọ Hòa Tân Phú TPHCM ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn