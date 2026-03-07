Đa phương tiện

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 23 gồm các phường: Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op thuộc Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh

