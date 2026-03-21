Danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XVI tại TPHCM

Chiều 21-3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Thiếu tướng, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân

Linh mục, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Linh mục, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung tướng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em; Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Ủy viên Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ các cơ quan Đảng Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố, Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị bầu cử số 5 gồm đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú

Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Đơn vị bầu cử số 8 gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Bí thư Chi bộ An ninh, trật tự; Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Công tác Công đoàn Thành phố, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy công an Trung ương; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Phụ trách Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị bầu cử số 11 gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các phường: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ Phòng Theo dõi công tác xử lý vụ việc, vụ án

SGGP