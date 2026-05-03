Rạng rỡ tên vàng trong hành trình mới

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức tặng quà của Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố 73, phường Chánh Hưng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy rõ một điều: chính tinh thần của ngày 30-4, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã trở thành mạch nguồn xuyên suốt, tạo nên sức bật cho thành phố. Từ những năm đầu sau giải phóng đầy khó khăn, đến giai đoạn đổi mới với những quyết sách mang tính “xé rào”, rồi đến thời kỳ hội nhập sâu rộng, TPHCM luôn là nơi đi trước, mở đường, thử nghiệm những mô hình phát triển mới cho cả nước.

Không chỉ là nơi ghi dấu mốc toàn thắng của dân tộc, TPHCM còn gắn với những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa sâu sắc đối với hành trình cách mạng Việt Nam. Từ Bến Nhà Rồng - nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, đến ngày 30-4-1975, thời khắc đất nước thu về một mối, tất cả đã tạo nên chiều sâu lịch sử và bản lĩnh chính trị đặc biệt của thành phố này. Chính chiều sâu ấy là nền tảng để TPHCM không ngừng vươn lên trong thời bình.

Hành trình phát triển 51 năm qua của thành phố là một quá trình bứt phá liên tục. Từ một đô thị gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, kinh tế, TPHCM đã trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đầu mối giao thương quốc tế quan trọng, nơi hội tụ nguồn lực và lan tỏa động lực phát triển. Nhưng trên hết, đó là hành trình xây dựng niềm tin - niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển đúng đắn mà thành phố đang theo đuổi.

Bến Nhà Rồng - Bảo Tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi đất nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, TPHCM đang đứng trước yêu cầu phát triển với tầm vóc cao hơn. Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, và còn được xác định là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ của khu vực. Những mục tiêu này không chỉ mang tính chiến lược, mà đang được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án lớn gắn với chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số.

Đặc biệt, việc tổ chức lại không gian phát triển, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn hơn 14 triệu dân với 168 đơn vị hành chính cấp xã đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho TPHCM. Quy mô lớn hơn, động lực mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện. Việc tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, song cũng đòi hỏi từng cấp chính quyền phải chuyên nghiệp hơn, chủ động hơn, gần dân hơn, trách nhiệm hơn trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức (TPHCM) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong bối cảnh đó, nguyên tắc xuyên suốt cần tiếp tục được quán triệt là lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Đây không chỉ là định hướng chính trị, mà phải trở thành tiêu chí thực chất để đánh giá hiệu quả quản trị của bộ máy chính quyền. Hiệu quả không thể chỉ dừng ở việc đúng quy trình, mà phải được kiểm chứng bằng kết quả cụ thể, bằng những chuyển biến rõ ràng trong đời sống người dân.

Chuyển đổi số vì vậy không chỉ là xu hướng, mà là công cụ trực tiếp để thực hiện mục tiêu đó. Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, phát triển dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử, hệ thống phản ánh hiện trường, các nền tảng dữ liệu dùng chung… Những thay đổi này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, mà quan trọng hơn là giảm chi phí, giảm phiền hà, tăng tính minh bạch trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, như thực tiễn đã chỉ ra, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, cốt lõi vẫn là sự thay đổi trong tư duy và cách làm, chuyển từ quản lý sang phục vụ, từ hành chính sang kiến tạo phát triển. Khi mỗi cán bộ, công chức nhận thức rõ vai trò phục vụ của mình, khi mỗi chính sách được thiết kế và thực thi với mục tiêu cuối cùng là lợi ích của người dân, thì chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị bền vững.

Nếu 51 năm trước, sức mạnh làm nên chiến thắng là sức mạnh của lòng dân, thì hôm nay, động lực để thành phố phát triển nhanh và bền vững cũng bắt đầu từ chính niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân.

Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, thông tin đa chiều, công tác tuyên giáo và dân vận càng giữ vai trò như một “mạch máu” của hệ thống chính trị. Thực tiễn cho thấy, mỗi vấn đề phát sinh trong quản lý đô thị, từ quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đến các chính sách liên quan trực tiếp đời sống người dân, nếu không được thông tin kịp thời, minh bạch, rất dễ trở thành điểm nóng dư luận. Ngược lại, khi chính quyền chủ động đối thoại, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng, thì không chỉ tháo gỡ được vướng mắc, mà còn củng cố thêm niềm tin xã hội.

TPHCM trên hành trình phát triển

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của đời sống xã hội. Đây vừa là kênh lan tỏa thông tin nhanh chóng, vừa là môi trường đặt ra nhiều thách thức đối với công tác tư tưởng. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận phải đổi mới mạnh mẽ, không chỉ về nội dung mà cả phương thức tiếp cận.

Không thể chỉ dừng lại ở truyền đạt một chiều, mà phải chuyển mạnh sang đối thoại, tương tác, giải thích và thuyết phục. Nội dung tuyên truyền phải bám sát thực tiễn, phản ánh đúng những vấn đề người dân quan tâm, được thể hiện bằng cách gần gũi, dễ hiểu, có sức lan tỏa. Khi thông tin chính thống đến nhanh hơn, đúng hơn và trúng hơn, sẽ tạo được “sức đề kháng” cho xã hội trước những thông tin tiêu cực.

Một yêu cầu rất cụ thể hiện nay là nâng cao năng lực dự báo và nắm bắt dư luận xã hội ngay từ cơ sở. Công tác tuyên giáo - dân vận không thể đi sau thực tiễn, mà phải đi cùng, thậm chí đi trước một bước. Việc xây dựng các kênh thông tin chính thống nhanh, chính xác; tăng cường tương tác với người dân; chủ động đấu tranh với thông tin sai trái… cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc xây dựng nền hành chính liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển đang được cụ thể hóa mạnh mẽ. Từ việc tăng cường công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, đến việc nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý kiến nghị, tất cả đều hướng tới mục tiêu củng cố niềm tin xã hội. Quan điểm xuyên suốt được đặt ra rất rõ: việc gì khó không né, việc gì mới không chờ, việc gì liên quan nhiều cấp, nhiều ngành thì không đùn đẩy.

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy nhiên, suy cho cùng, yếu tố quyết định vẫn là con người. Đội ngũ cán bộ phải thực sự bản lĩnh, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây không chỉ là yêu cầu về năng lực, mà còn là yêu cầu về đạo đức công vụ, về tinh thần phục vụ Nhân dân.

Một trong những nguồn lực quan trọng nhất của TPHCM trong suốt 51 năm qua chính là con người thành phố - với những giá trị đã trở thành bản sắc: năng động, sáng tạo, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm. Chính những giá trị ấy đã giúp thành phố vượt qua khó khăn sau chiến tranh, bứt phá trong thời kỳ đổi mới, đứng vững trước nhiều thách thức và tiếp tục là động lực nội sinh quan trọng trong chặng đường phía trước.

Tinh thần của ngày 30-4 và niềm vinh dự được mang tên Bác đã và đang được cụ thể hóa trong từng quyết sách, từng công trình, từng nỗ lực đổi mới của thành phố. Khi mỗi chủ trương được thực hiện đến cùng, mỗi chính sách mang lại hiệu quả rõ ràng, và mỗi người dân cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong đời sống hàng ngày, đó sẽ là nền tảng vững chắc để “tên vàng” của thành phố mang tên Bác tiếp tục rạng rỡ trong chính hành trình phát triển hôm nay và mai sau.