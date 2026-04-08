Chính trị

Nhân sự

Thủ tướng và 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Thu Tuong Le Minh Hung.jpg

ĐỒNG CHÍ

Lê Minh Hưng

Năm sinh: 1970

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công,
Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp

Xem chi tiết →

1 Pho Thu Tuong Pham Gia Tuc.jpg

ĐỒNG CHÍ

Phạm Gia Túc

Năm sinh: 1965

Quê quán: Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công,
Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Xem chi tiết →

2 Pho Thu TuongPhan Van Giang.jpg

ĐỒNG CHÍ

PHAN VĂN GIANG

Năm sinh: 1960

Quê quán: Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học quân sự

Xem chi tiết →

3 Pho Thu Tuong Pham Thi Thanh Tra.jpg

ĐỒNG CHÍ

PHẠM THỊ THANH TRÀ

Năm sinh: 1964

Quê quán: Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục,
Đại học chuyên ngành Ngữ văn

Xem chi tiết →

4 Pho Thu Tuong Ho Quoc Dung.jpg

ĐỒNG CHÍ

HỒ QUỐC DŨNG

Năm sinh: 1966

Quê quán: Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Xem chi tiết →

5 Pho Thu Tuong Nguyen Van Thang.jpg

ĐỒNG CHÍ

NGUYỄN VĂN THẮNG

Năm sinh: 1973

Quê quán: TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Lưu thông tiền tệ,
Đại học kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

Xem chi tiết →

6 Pho Thu Tuong Le Tien Chau.jpg

ĐỒNG CHÍ

LÊ TIẾN CHÂU

Năm sinh: 1969

Quê quán: Tây Ninh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Xem chi tiết →

Từ khóa

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn