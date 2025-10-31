Danh tiếng phải đi đôi với trách nhiệm

Không gian mạng hôm nay không chỉ là nơi giao tiếp hay chia sẻ thông tin, mà đã trở thành “sân khấu quyền lực” của những người có sức ảnh hưởng mà ở đó, nơi mỗi bài đăng, mỗi phát ngôn có thể tạo nên làn sóng tác động xã hội sâu rộng. Nhưng càng được nhiều người dõi theo, danh tiếng càng đòi hỏi trách nhiệm. Bởi quyền lực thực sự không nằm ở lượt thích hay lượng theo dõi, mà ở ý thức sử dụng sức ảnh hưởng để lan tỏa điều hay, tốt đẹp và có ích cho cộng đồng.