Podcast: Cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng

Hà Nội trong những ngày cuối tháng 8 như khoác lên tấm áo mới: cờ đỏ sao vàng tung bay, phố phường rộn rã, lòng người hân hoan chuẩn bị cho ngày Tết Độc lập. Giữa sắc thu Thủ đô, không chỉ có cờ hoa rực rỡ, mà còn có tình người ấm áp từ những ly trà miễn phí, những bữa cơm giản dị, những chuyến xe “0 đồng” đưa bà con về dự hội. Hãy cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng lắng nghe nhịp sống và niềm tự hào đang dâng lên trong trái tim mỗi người dân đất Việt.

MAI AN - NHỨT MINH - THU HƯƠNG

