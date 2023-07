Đạo diễn, NSND Bùi Đình Hạc qua đời

Yêu trước ngày cưới nhận được nhiều sự chờ đón bởi bộ phim được remake (làm lại) từ Chúng ta không thể làm bạn (Before We Get Married) - siêu phẩm truyền hình gây tiếng vang ngành công nghiệp phim xứ Đài năm 2019.