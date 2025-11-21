Đất rơi đầy mặt đường

Tôi có thấy

Những ngày gần đây, cư dân sinh sống dọc đường D2 trong khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, TPHCM) phải sống trong cảnh nắng bụi, mưa lầy.

Nguyên nhân là khi thi công nâng cấp một số tuyến đường trong khu dân cư, đơn vị thi công cho xe ra vào nhưng không che chắn cẩn thận, khiến đất rơi vãi đầy mặt đường (ảnh) kéo dài từ đường D2 ra đường Thủ Khoa Huân.

VĂN CHÂU

