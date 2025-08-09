Trụ điện dưới lòng đường

Trên đường Nguyễn Tất Thành (địa bàn phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk), có 8 trụ điện đang án ngự dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông. Tại đoạn giao đường Cao Đạt và đường Nguyễn Tất Thành còn có một trụ điện án ngự ngay giữa ngã ba, khiến việc lưu thông của người dân càng gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhiều trụ điện nằm dưới lòng đường Nguyễn Tất Thành, tiềm ẩn tai nạn giao thông

Từ năm 2023, chính quyền địa phương đã triển khai dự án ngầm hóa hệ thống điện, lát đá vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đồng thời mở rộng lòng đường, cắt giảm vỉa hè. Từ đó, có 8 trụ điện trên tuyến đường này đã “lọt” xuống lòng đường như hiện nay. Người dân sống quanh khu vực này rất bức xúc, mong muốn ngành chức năng sớm di dời các trụ điện để đảm bảo an toàn giao thông. Ông Trần Đức Nhật, Chủ tịch UBND phường Tân Lập, cho biết, 8 trụ điện nằm dưới lòng đường Nguyễn Tất Thành gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn tai nạn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. UBND phường đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền chỉ đạo đơn vị thi công sớm di dời các trụ điện nằm dưới lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

MAI CƯỜNG