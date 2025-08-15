Hoang phí điểm thu mua nông sản vùng sâu

Cuối năm 2024, UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (cũ) quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chanh dây tại xã Đạ Chais của Hợp tác xã nông nghiệp Đạ Chais (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2026) với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau gần 1 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã nông nghiệp Đạ Chais thuộc xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), với dãy nhà 9 gian hiện thường xuyên đóng cửa, cỏ mọc um tùm, xuống cấp (ảnh); các hoạt động mua bán, chế biến các loại nông sản như chanh dây, cà phê, hồng, rau củ quả… cũng không phát huy đúng như kỳ vọng, gây lãng phí.

ĐOÀN KIÊN