Chính phủ thống nhất đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Chính phủ thống nhất việc đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027 theo hình thức đầu tư kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư.

Chính phủ giao UBND tỉnh Kiên Giang lựa chọn nhà đầu tư trong nước và tổ chức thực hiện dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc bảo đảm phù hợp với tính chất là sân bay dùng chung dân dụng - quân sự theo đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang. Chính phủ phân cấp cho UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc; phân cấp cho UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án; tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các hạng mục công trình của dự án, đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định.

Chính phủ cũng thống nhất việc thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý và tổ chức thực hiện dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Việc chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng của Cảng về địa phương quản lý, xử lý không áp dụng đối với tài sản do Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) quản lý được xây dựng trên diện tích đất quốc phòng, an ninh, đất do quân sự quản lý (nếu có) theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thu hồi và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý về UBND tỉnh Kiên Giang quản lý.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý để quản lý, xử lý và thực hiện dự án. UBND tỉnh Kiên Giang thuê doanh nghiệp thẩm định giá để xác định giá trị tài sản làm một trong các cơ sở để xem xét, quyết định giá trị tài sản phải hoàn trả cho Nhà nước.

PHAN THẢO