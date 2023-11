Đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Cao điểm 90 ngày đêm

Dù đã tích cực triển khai thực hiện vận động, tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, thế nhưng trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn một số địa phương có tỷ lệ kích hoạt thấp. Tính đến ngày 23-10, tỉnh Sóc Trăng có 354.938/654.392 tài khoản được kích hoạt, đạt tỷ lệ 54,2%. Một số nguyên nhân được chỉ ra, như tỉnh có hơn 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số với khả năng tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế; số lượng người dân sử dụng điện thoại thông minh còn ít; nhiều trường hợp sử dụng số điện thoại không chính chủ; số lượng lớn người dân đang đi làm ăn xa ở TPHCM và Đông Nam bộ; các dữ liệu chuyên ngành còn sai sót, chưa được đồng bộ kịp thời…

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết, để thực hiện hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công trên địa bàn, Thường trực Tỉnh ủy vừa có công văn số 1462-CV/TU ngày 25-10 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; huy động các nguồn nhân lực từ các cơ quan chức năng, đoàn viên, hội viên… tập trung triển khai kế hoạch cao điểm 90 ngày đêm vận động, tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; kích hoạt 100% hồ sơ định danh điện tử đã được phê duyệt và tiếp nhận hồ sơ định danh điện tử mới bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ công tác khóm, ấp triển khai cao điểm 90 ngày đêm; chỉ đạo Ban nhân dân khóm, ấp, lực lượng Đoàn thanh niên, Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Căn cứ danh sách công dân chưa đăng ký hoặc chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử do công an xã cung cấp, Tổ công tác ấp, khóm phối hợp tuyên truyền, vận động, thông báo đến người dân địa điểm hỗ trợ kích hoạt hoặc đi đến từng hộ gia đình hướng dẫn đăng ký, kích hoạt.

Cán bộ phải tiên phong

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị sự nghiệp và cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã tiếp tục rà soát và bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên trực thuộc phải tiên phong, gương mẫu trong làm thủ tục cấp căn cước công dân, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người thân trong gia đình và người dân xung quanh đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, tập trung vào các nhóm công dân dễ tiếp cận với công nghệ thông tin, như học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, tín dụng… trên địa bàn, bảo đảm 100% các nhóm công dân này đều có tài khoản VNeID; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về định danh điện tử, tạo sự đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện Đề án 06; kịp thời động viên lực lượng trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Anh Huỳnh Quốc Quy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Sóc Trăng, cho biết, triển khai chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên từ cấp tỉnh, huyện, xã đều được huy động xuống từng hộ dân để hỗ trợ bà con đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Với tinh thần xung kích, tiên phong, các đoàn viên, thanh niên đã đi từng xóm ấp, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện kích hoạt tài khoản VNeID. Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết thêm, thời gian tới, các Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phấn đấu đến ngày 30-11-2023, toàn tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện.