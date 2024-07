Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Chiều 16-7, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội ở TPHCM được kéo giảm so với cùng kỳ và liền kề (xảy ra 2.719 vụ, giảm 66 vụ so với cùng kỳ), công an đã phá 1.860 vụ án.

Tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm tỷ lệ cao (1.767 vụ, chiếm gần 65% tổng cơ cấu tội phạm) nhưng giảm sâu so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra khám phá án cướp tài sản đạt 95%, án cướp giật tài sản đạt gần 94%, án trộm cắp tài sản hơn 70%.

Quang cảnh hội nghị

Công an cũng phát hiện, đấu tranh 844 vụ có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (so với cùng kỳ tăng 137 vụ, tương ứng hơn 19%). Ngoài ra, Công an TPHCM phát hiện, khám phá 1.622 vụ tội phạm ma túy (tăng 538 vụ so với cùng kỳ).

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu toàn lực lượng Công an TPHCM tiếp tục tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, răn đe, đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm.

Trung tướng Lê Hồng Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tham mưu Công an TPHCM

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm ngay từ cơ sở; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trung tướng Lê Hồng Nam trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy có thành tích xuất sắc

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao quyết định công nhận Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2022 và 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an cho 15 tập thể

Ngày 16-7, Công an quận Tân Phú cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn xảy ra 13 vụ xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi, đặc biệt có trường hợp nạn nhân mới 9 tuổi. Phần lớn đối tượng xâm hại trẻ em là người thân thích, người quen biết với trẻ. Có trường hợp quen biết qua mạng xã hội. Các đối tượng tội phạm thường tiếp cận, tạo niềm tin ở trẻ bằng cách dẫn trẻ đi chơi, tặng quà, mua đồ ăn, cho tiền... rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Công an khuyến cáo các gia đình phải thường xuyên quan tâm, giáo dục trẻ và chủ động trang bị kỹ năng nhận biết, tự bảo vệ mình. Nếu không may nếu trở thành nạn nhân hoặc biết người khác bị xâm hại thì nhanh chóng, mạnh dạn tố giác hoặc nhờ sự trợ giúp của người thân, nhà trường, không chấp nhận sự dàn xếp, thương lượng, xử lý nội bộ với các đối tượng xâm hại tình dục.

