Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Quang cảnh buổi họp

Ngày 6-9, Công an TPHCM tổ chức giao ban công tác công an tháng 8-2024.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội trong tháng được kéo giảm sâu so với cùng kỳ và liền kề (ghi nhận xảy ra 456 vụ, so với liền kề giảm 27 vụ, so với cùng kỳ giảm 157 vụ); phát hiện 93 vụ với 97 đối tượng (79 cá nhân, 18 tổ chức) có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu..

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Về tội phạm ma túy, Công an TPHCM khám phá 250 vụ bắt 739 đối tượng; thu gần 68kg ma túy các loại, 80kg thảo mộc nghi “cỏ Mỹ”, cùng nhiều vũ khí, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội có liên quan; Công an đã truy tố 207 vụ với 462 bị can…

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; duy trì thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trong Công an TPHCM; đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các quy trình, nhiệm vụ công tác.

CHÍ THẠCH