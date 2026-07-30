Liên hoan Tiếng hát truyền thống phường Bến Thành năm 2026

Chiều tối 30-7, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, UBND phường Bến Thành phối hợp cùng Công đoàn phường tổ chức Liên hoan Tiếng hát truyền thống phường Bến Thành lần thứ 1 năm 2026 với chủ đề Bến Thành - Khúc hát tự hào.

Đơn vị Trường Mầm non Bến Thành biểu diễn tiết mục hợp ca "Giai điệu tự hào". Ảnh: THÚY BÌNH

Liên hoan có sự tham gia của 15 đội thi đến từ các đơn vị trường học, công ty trên địa bàn phường.

Các đội thi biểu diễn các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ngợi ca Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, TPHCM hiện đại - văn minh - nghĩa tình.

Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn phường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng địa phương.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Việt Nam quê hương tôi" của liên quân UBMTTQ Việt Nam phường, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình và Ban Chỉ huy quân sự phường Bến Thành. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục biểu diễn của Trường Mầm non Tuổi Thơ và Trường Mầm non Tuổi Hồng. Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH