Phường Bến Thành ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng

Ngày 23-6, UBND phường Bến Thành tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng “Phường Bến Thành – Di sản trong từng góc phố” và khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Phường Bến Thành - 1 năm phát triển cùng Thành phố”.

Bến Thành là địa phương hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc, gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của TPHCM. Vì vậy, việc ra mắt sản phẩm du lịch mới thể hiện quyết tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bản địa, đồng thời xây dựng phường Bến Thành trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn, giàu bản sắc.

Với sản phẩm du lịch mới “Phường Bến Thành – Di sản trong từng góc phố” được thiết kế nhằm kết nối các giá trị di sản, lịch sử và đời sống đô thị. Qua đó, đưa những câu chuyện về vùng đất Bến Thành đến gần hơn với người dân và du khách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng phường Bến Thành

Tham gia chương trình trải nghiệm, du khách được giới thiệu về các công trình, tuyến phố, không gian văn hóa tiêu biểu.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh

Cùng với ra mắt sản phẩm du lịch, triển lãm ảnh “Phường Bến Thành - 1 năm phát triển cùng Thành phố” giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu phản ánh quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của phường từ 1-7-2025 đến nay.

Thông qua các hoạt động quảng bá, trải nghiệm thực tế, địa phương kỳ vọng lan tỏa hình ảnh Bến Thành - nơi giao thoa giữa giá trị truyền thống và nhịp sống hiện đại của đô thị trung tâm TPHCM; đồng thời góp phần phát huy tiềm năng du lịch, thương mại, dịch vụ theo hướng bền vững.

Các đại biểu tham gia trải nghiệm, tham quan các điểm đến lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc

MẠNH THẮNG