ĐBSCL: Giá tôm giảm sâu, người dân lo “treo ao”

Do tình hình xuất khẩu giảm mạnh, hàng tồn kho nhiều nên giá tôm nguyên liệu tại ĐBSCL giảm mạnh. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu tôm 4 tháng đầu đạt 891 triệu USD, giảm 44% so với cùng kỳ.

Ngày 15-5, các thương lái thông báo giá mua tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang cụ thể như sau: loại 30 con giá 123.000 đồng/kg (đầu năm giá khoảng 173.000 đồng/kg); loại 50 con giá 99.000 đồng/kg (đầu năm giá 120.000 đồng/kg); loại 70 con giá 91.000 đồng/kg (đầu năm giá 98.000 đồng/kg)… Riêng giá tôm sú tương đối ổn định so với đầu năm. Cụ thể: tôm sú thương phẩm ướp đá loại 20 con/kg giá 230.000 đồng/kg, loại 30 con giá 165.000 đồng/kg…

Theo các doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu tại ĐBSCL, do tình trạng lạm phát đã ảnh hưởng sức mua của nhiều thị trường lớn, đơn hàng tại các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản… cũng giảm sút mạnh làm cho hàng tồn kho nhiều. Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào phục vụ nuôi tôm, đặc biệt là thức ăn nuôi tôm tăng cao làm cho giá thành sản xuất tôm nguyên liệu tăng, dẫn đến khả năng cạnh tranh thấp so với sản phẩm tôm của nhiều nước. Hiện giá tôm xuất khẩu bình quân khoảng 10,8 USD/kg, giảm 3,4% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Cái Bát (xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, với giá tôm như hiện nay thì người nuôi không có lợi nhuận, nguy cơ thua lỗ cao.

“Hiện nhiều người nuôi tôm đã bắt đầu “treo ao”. Vì nuôi tôm siêu thâm canh tỷ lệ rủi ro cao. Trong khi đó, giá tôm thẻ chân trắng đang ở mức thấp nên nuôi tôm vào thời điểm này rủi ro rất cao”, ông Nguyễn Hoàng Ân thông tin.