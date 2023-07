ĐBSCL: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân gia đình chính sách, người có công

Ngày 26-7, tại tỉnh Long An, Đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng Đoàn đã đến khảo sát việc xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần và đồng chí Võ Văn Ngân tại Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tại đây, đoàn đã thắp hương, dâng hoa tại tượng đài đồng chí Võ Văn Tần, phù điêu Châu Văn Liêm, khu tưởng niệm các chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa. Bên cạnh đó, đoàn cũng được đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Long An thuyết minh về dự kiến thiết kế công trình khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần và đồng chí Võ Văn Ngân.

Theo dự kiến, Khu đất lập dự án với tổng diện tích hơn 2,6ha gồm nhà lưu niệm, nhà trưng bày, mộ đồng chí Võ Văn Ngân, tượng đài đồng chí Võ Văn Tần, hạ tầng và các công trình phụ khác.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố ĐBSCL cũng đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chính sách, người có công; đồng thời tổ chức khánh thành hàng chục căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách neo đơn, khó khăn về nhà ở, bình quân mỗi căn 70 triệu đồng.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kiên Giang Đặng Hồng Sơn, cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần gia đình chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh. Đời sống của đại bộ phận người có công được cải thiện, nhiều thương binh còn tích cực đóng góp cho cộng động, có người vươn lên làm kinh tế giỏi.