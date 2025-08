Vụ cán bộ xã bị khởi tố vẫn làm việc: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu xử lý kỷ luật đảng

UBKT Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Biển Bạch thực hiện nghiêm, hoàn thành và báo cáo kết quả về UBKT tỉnh ủy chậm nhất ngày 5-8.

Trước đó, ngày 24-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Nghĩa về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại khoản 3 Điều 359 Bộ luật hình sự. Thời điểm này, ông Nghĩa là chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Thới Bình trước đây; nguyên công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Trí Phải trước đây.

Đến ngày 5-5, Công an tỉnh Cà Mau có thông báo về việc khởi tố bị can là đảng viên đối với ông Huỳnh Nghĩa, gửi UBKT Huyện ủy Thới Bình trước đây để xem xét xử lý đảng viên vi phạm nhưng chưa nhận được kết quả. Mới đây, ngày 16-7, Cơ quan Cảnh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục có văn bản gửi Đảng ủy xã Biển Bạch xem xét xử lý về mặt Đảng đối với ông Huỳnh Nghĩa theo quy định.

Dù ông Huỳnh Nghĩa bị khởi tố nhưng khi giải thể cấp huyện (ngày 1-7), ông Nghĩa được vẫn được điều về làm chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội xã Biển Bạch và vẫn đi làm việc bình thường.

Ông Trần Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy xã Biển Bạch cho biết, khi về đơn vị mới, ông Nghĩa không khai báo mình bị khởi tố, đơn vị cũ cũng chưa xử lý về mặt đảng. Vì vậy, Đảng ủy xã Biển Bạch gặp khó trong việc xử lý nên xin ý kiến hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy Cà Mau.

TẤN THÁI