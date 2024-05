ĐBSCL: Xử lý nghiêm sai phạm về an toàn thực phẩm

Ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau (Cà Mau), cho biết, trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, địa phương tập trung kiểm tra các nội dung: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng”, ông Tăng Vũ Em khẳng định.

Bác sĩ Cao Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, thông tin, thời tiết nắng nóng, các loại thức ăn đường phố rất dễ phân hủy, người sử dụng các loại thức ăn này rất dễ xảy ra ngộ độc. Ngành y tế TP Cần Thơ phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức đoàn đi kiểm tra, thu thập các mẫu thức ăn, xét nghiệm và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

CAO PHONG - TUẤN QUANG