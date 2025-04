TPHCM huy động nhiều xe cứu thương túc trực 24/24 những ngày diễn ra Đại lễ 30-4

TPHCM huy động 20 xe cấp cứu 2 bánh phục vụ công tác y tế dịp đại lễ

Sở Y tế TPHCM cũng đã chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 xây dựng phương án, làm đầu mối triển khai công tác cấp cứu tổng thể xuyên suốt các chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm. Phối hợp chặt chẽ với Cục Quân y, Cục Y tế, các bệnh viện bộ ngành trong việc xây dựng phương án y tế phục vụ sự kiện Lễ diễu binh, diễu hành; trong đó, bố trí lực lượng và có phương án cấp cứu chặt chẽ theo 3 vùng (tại chỗ - khu vực khán đài, vùng đệm, dự phòng), thiết kế luồng di chuyển cấp cứu phù hợp với điều kiện thực tế của từng bệnh viện và hệ thống giao thông hiện hành, đảm bảo đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Trung tâm Cấp cứu 115 cùng 44 trạm cấp cứu vệ tinh sẵn sàng các xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị, thuốc cấp cứu cho công tác cấp cứu người dân trong cộng đồng, huy động thêm 20 xe cấp cứu 2 bánh tham gia ứng trực tại vùng đệm sẵn sàng cho tình huống cấp cứu khu vực đông người xe cứu thương khó tiếp cận hiện trường. Sở Y tế đề nghị 146 điểm sơ cứu của Hội chữ thập đỏ sẵn sàng phục vụ công tác sơ cứu trong ngày lễ 30-4.

Sở Y tế TPHCM giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố có kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra các chuỗi sự kiện, hoạt động của Lễ Kỷ niệm; phối hợp với các cơ sở y tế, Sở An toàn thực phẩm TPHCM thực hiện nghiêm kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm từ khâu thu mua nguyên liệu ban đầu đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm; đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại khách sạn, cơ sở lưu trú, địa điểm tổ chức hội nghị và các hoạt động kỷ niệm.

Các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phân công, bố trí lực lượng tham gia thường trực các tổ y tế tại điểm diễu binh, diễu hành theo sơ đồ phân bổ; đồng thời, rà soát, bổ sung đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế, bố trí lực lượng tại đơn vị, sẵn sàng tiếp nhận điều trị khi cần thiết. Ngoài ra, phân công nhân viên y tế ứng trực cho những tình huống khi được yêu cầu tăng cường cho công tác cấp cứu ngoại viện.

THÀNH SƠN