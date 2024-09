Đề nghị truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho quân nhân hy sinh trong bão dữ

Thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 8 giờ ngày 7-9, trong quá trình chở vật liệu về chằng chống lán ở cho bộ đội tại thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của mưa bão, đường trơn trượt, xe ô tô bị lật đè lên người Đại úy Nguyễn Đình Khiêm khiến anh bị thương nặng. Sau đó anh đã mất tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu vào lúc 9 giờ 20 phút cùng ngày.

Cơn bão số 3 đã gây những thiệt hại rất nặng nề không chỉ riêng ở tỉnh Quảng Ninh mà nhiều địa phương ở miền Bắc. Ảnh: T.L

Sáng 8-9, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã có tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3. Theo tờ trình, Đại úy Nguyễn Đình Khiêm đã có hành động dũng cảm và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống siêu bão Yagi (bão số 3) tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) kêu gọi tàu thuyền sơ tán tránh bão. Ảnh: T.L

Ít nhất 22 người thiệt mạng, 229 người bị thương

Cập nhật số liệu đến 19 giờ ngày 8-9 từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), thiệt hại do bão số 3 liên tục tăng theo thời gian. Thống kê của các địa phương có ít nhất 24 người thiệt mạng (gồm 9 người chết do bão, 12 người chết do sạt lở đất và 3 người chết do lũ cuốn), 1 người mất tích và 229 người bị thương.

Số người chết và bị thương chủ yếu tập trung ở: Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Phú Thọ, và Thanh Hóa.

Bộ NN-PTNT cũng cho biết có ít nhất 8.017 ngôi nhà bị hư hỏng, 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở tỉnh Quảng Ninh.

Về điện lưới và hệ thống thông tin, 5 đoạn của đường dây 500kV, 31 đường dây 220kV và 97 đường dây 110kV bị sự cố. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nội bị mất điện và mất liên lạc trên diện rộng.

Về nông nghiệp và thủy sản, có 109.382ha lúa bị ngập úng và thiệt hại, 17.921 ha hoa màu bị ngập úng. Hơn 1.100 lồng bè bị hư hỏng và cuốn trôi, chủ yếu ở Quảng Ninh.

Chiều 8-9, theo báo cáo nhanh của UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai), tại xã Mường Hoa đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 4 hộ gia đình vào khoảng 13 giờ cùng ngày. Đất đá từ trên núi cao sạt xuống khu dân cư ở xã này, làm tổng cộng 17 người bị vùi lấp, trong đó 6 người thiệt mạng. Đến tối 8-9, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của 4 nạn nhân.

VĂN PHÚC