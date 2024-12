Đề xuất học sinh TPHCM nghỉ tết 11 ngày

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đối với học sinh phổ thông bắt đầu từ ngày 23-1-2025 (tức 24 tháng Chạp), đến hết ngày 2-2-2025 (tức Mùng 5 tháng Giêng).

Nếu đề xuất này được phê duyệt, học sinh TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán tổng cộng 11 ngày.

Trước đó, so với khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do UBND TPHCM ban hành, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của hơn 1,7 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT tại TPHCM bắt đầu từ ngày 25-1-2025 (tức 26 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2-2025 (Mùng 5 tháng Giêng).

Như vậy, đề xuất mới đây của Sở GD-ĐT TPHCM đã tăng thời gian nghỉ tết của học sinh bậc phổ thông thêm 2 ngày.

Đề xuất nói trên xuất phát từ nguyện vọng của phụ huynh và học sinh, mong muốn thời gian nghỉ tết kéo dài hơn, nhất là đối với những gia đình có kế hoạch về quê thăm họ hàng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, việc tăng thời gian nghỉ tết thêm 2 ngày không ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học của các trường. Những năm trước, học sinh các cấp ở TPHCM được nghỉ tết từ 14-16 ngày.

