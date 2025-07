Trường Đại học Ngoại thương có tân Hiệu trưởng

Chuyển thông điệp đến nhà trường, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết, 30 năm trước, bà bước chân vào trường ở tuổi 18. 30 năm sau, khi ở cương vị mới là Hiệu trưởng của Trường Đại học Ngoại Thương, bà mang trong mình khát vọng có thể đồng hành cùng tập thể sư phạm nhà trường thực hiện chiến lược phát triển đưa trường trở thành một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Là trường tự chủ đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học, trường mang tư duy “không có gì là không thể” và phương châm “khác biệt để dẫn đầu” để hình thành chiến lược phát triển, chương trình hành động và trong cách giáo dục người học của nhà trường.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Bộ GD-ĐT đặt nhiều kỳ vọng và tin tưởng vào tân Hiệu trưởng - người trưởng thành từ chính mái trường này, có nền tảng chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản ở trong nước và quốc tế, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Bộ GD-ĐT mong Trường Đại học Ngoại thương phát triển lên tầm cao mới - vững chắc về chuyên môn, đột phá về tư duy, hội nhập về tầm nhìn. Trường cần khẳng định vai trò tiên phong - không chỉ đi đầu trong đổi mới, mà còn có trách nhiệm dẫn dắt, đóng góp cho hệ thống; không chỉ phát triển chính mình, mà còn lan tỏa và kiến tạo ảnh hưởng cho toàn xã hội, từng bước đạt cơ sở giáo dục đại học chuẩn khu vực và quốc tế.

PGS-TS Phạm Thu Hương sinh năm 1977, là cựu sinh viên khóa 34 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương; tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Tổng hợp Aarhus (Đan Mạch), nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương; đã có nhiều năm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương. Bà cũng là người khởi xướng mô hình đào tạo gắn liền với phát triển nghề nghiệp của người học tại Trường Đại học Ngoại thương, trong đó có các chương trình nâng cao năng lực của người học thông qua 4 nhóm “We, The Icebreakers”, “We, The Explorers”, “We, The Innovators” và “We, The Ambassadors”, đồng thời triệt để áp dụng mô hình “Campus in campus” nhằm thúc đẩy khai thác hiệu quả nguồn lực từ hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế cho phát triển giáo dục đại học.