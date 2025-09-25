Đề xuất mở rộng phạm vi đặt cược đua chó, đua ngựa, bóng đá quốc tế

Theo đề xuất mới của Bộ Tài chính, phạm vi đặt cược đua chó, đua ngựa, bóng đá quốc tế sẽ được mở rộng hơn so với quy định đã có từ năm 2017 đến nay.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06-2017 về kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế.

Mở rộng sản phẩm và tần suất tổ chức đặt cược

Nghị định 06 quy định doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó chỉ được phép kinh doanh đặt cược dựa trên kết quả của các cuộc đua ngựa, đua chó tại trường đua do chính doanh nghiệp tổ chức. Việc tổ chức đặt cược đua ngựa, đua chó do doanh nghiệp quyết định nhưng phải đảm bảo tần suất tối đa không quá 03 ngày mỗi tuần.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có chi phí đầu tư lớn (trường đua, hệ thống đặt cược, ngựa đua, chó đua) và chi phí vận hành lớn (chi phí nuôi, đào tạo, huấn luyện ngựa, chó đua...), nếu chỉ cho phép kinh doanh như trên thì người chơi ít, kinh doanh bị gián đoạn, thiếu ổn định, khó thu hồi vốn đầu tư.

Từ đó, Bộ trình Chính phủ theo hướng doanh nghiệp có thể tự quyết định sản phẩm đặt cược phù hợp. Ngoài việc sử dụng kết quả các cuộc đua cho chính doanh nghiệp tổ chức thì doanh nghiệp được phép sử dụng các cuộc đua ngựa, đua chó tổ chức ở nước ngoài để kinh doanh đặt cược, gồm các cuộc đua, giải đấu đua ngựa được IFHA hoặc thành viên của IFHA tổ chức và các cuộc đua chó Greyhound thuộc hệ thống giải đấu tại các quốc gia trên thế giới.

Với đặt cược bóng đá quốc tế (BĐQT), Nghị định 06 quy định các giải thi đấu BĐQT được phép kinh doanh đặt cược phải là các giải thi đấu được FIFA công bố, phê chuẩn. Tuy nhiên, thực tế là các giải đấu BĐQT do FIFA tổ chức không diễn ra thường xuyên (khoảng 4-8 giải đấu/1 năm) và thời gian tổ chức ngắn từ (10-30 ngày/giải đấu). Do vậy, việc kinh doanh bị gián đoạn và khó thu hút được nhà đầu tư khi chi phí đầu tư, kinh doanh lớn, khó có lãi.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình sửa quy định theo hướng cho phép đặt cược các trận đấu, giải đấu được FIFA, thành viên của FIFA tổ chức.

Giới hạn số tiền đặt cược bóng đá: 10 triệu đồng/ngày

Dù mở rộng phạm vi các trận đấu, giải đấu được đặt cược, nhưng quy định mới mà Bộ Tài chính đề xuất lại giới hạn mức tham gia đặt cược chặt chẽ hơn so với quy định hiện nay.

Cụ thể, Nghị định 06 quy định mức đặt cược tối thiểu/1 lần đặt cược là 10.000 đồng và tối đa là 1 triệu đồng/1 sản phẩm/1 người chơi/1 ngày. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, nhằm tránh việc người chơi tham gia đặt cược quá mức, mức đặt cược tối đa nên được quy định là 10 triệu đồng/1 người chơi/1 ngày.

Việc đặt cược, thanh toán, trả thưởng sẽ thực hiện thông qua tài khoản mở tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược, nhằm đảm bảo định danh người chơi, kiểm soát giới hạn tham gia đặt cược của người chơi.

Sẽ có một doanh nghiệp được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Doanh nghiệp này phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%. Đồng thời, doanh nghiệp này phải cam kết đóng góp bằng tiền cho ngân sách Trung ương ngoài các nghĩa vụ nộp thuế, tối thiểu là 10% doanh thu bán vé đặt cược trừ đi chi phí trả thưởng.

Theo Bộ Tài chính, đặt cược là loại hình dịch vụ thuộc nhóm các trò chơi may rủi có thưởng đã được các nước trên thế giới cho phép tổ chức kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân, tạo nguồn thu để thực hiện các mục tiêu phúc lợi công cộng, an sinh xã hội. Tuy nhiên, đây là ngành, nghề kinh doanh đặc thù, rất nhạy cảm và có tác động lớn đến trật tự, an toàn xã hội, vì vậy hầu hết các nước đều có quan điểm quản lý, giám sát hết sức chặt chẽ. Tại Việt Nam, từ năm 1998, cơ quan nhà nước đã cho phép một số doanh nghiệp thí điểm tổ chức kinh doanh đặt cược như đặt cược đua ngựa tại TPHCM, đặt cược đua chó tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

MAI HOA